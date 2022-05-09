Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу (41)

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- Шмыгаль заявил, что на период войны мужчин не будут выпускать заграницу : Преступности.нет 12:40
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- Мужчин из Днепра и всей Украины за границу выпускать не будут, - Шмыгаль : Новости Днепра 12:25
- Разрешат ли мужчинам выезжать из Украины во время войны - ответ Шмыгаля : Деньги.ua 12:20
- На период военного положения для мужчин призывного возраста не будут открывать границу - Шмыгаль : Бессарабия Информ 12:16
- Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу : Телеграф.com.ua 12:13
- Премьер-министр Украины ответил, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны : 34 телеканал Дніпро 12:04
- Шмыгаль рассказал, когда мужчин начнут выпускать за границу : DsNews 12:03
- На период военного положения для мужчин призывного возраста не будут открывать границу - Шмыгаль : Измаил вечерний 11:43
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- Разрешать выезд за пределы Украины мужчин призывного возраста во время войны не планируют : Укрудпром 11:14
- Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине - Шмыгаль : Bigmir)net Новости 11:09
- 9 мая 2022, 10:08 Во время военного положения выезд мужчин за границу не планируется, - Шмигаль : LB.ua 11:08
- 10:19, СегодняПока идет война, все мужчины должны быть в Украине,-Шмыгаль : 6264.com.ua Краматорск 11:06
- 10:19, Сегодня Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине,-Шмыгаль : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- 10:19, Сегодня Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине,-Шмыгаль : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- Разрешат ли украинцам призывного возраста выезд за границу: власти дали четкий ответ : Апостроф 11:00
- Шмыгаль: Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине : Українська правда 10:40
- Открытие границы для выезда мужчин во время военного положения не планируется - Шмыгаль : Новости Донбасса 10:39
- Мужчины не смогут выезжать заграницу до конца войны : Одесская жизнь 10:09
- На период военного положения для мужчин призывного возраста не будут открывать границу - Шмыгаль : Kramatorsk.info 09:50
- В Кабмине ответили, разрешат ли мужчинам выезд за границу до конца войны : Gazeta.ua 09:48
- Шмыгаль ответил, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны : Obozrevatel 09:46
- Шмыгаль заявил, что разрешать выезд из Украины мужчин призывного возраста во время войны не планируют : Страна.ua 09:46
- На период военного положения для мужчин призывного возраста не будут открывать границу - Шмыгаль : MY.UA 09:46
- Шмыгаль и Арестович - о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф : UA-Футбол 09:44
- Будут ли выпускать мужчин за границу: Шмыгаль дал ответ : СтопКор 09:34
- На период военного положения для мужчин призывного возраста не будут открывать границу - Шмыгаль : Укринформ 09:31
- Планируют ли открывать границу для мужчин призывного возраста, - объяснение Шмыгаля : 24 канал 09:30
- Шмигаль розповів, чи дозволять чоловікам виїжджати з України під час війни : MY.UA 09:16
- Стало известно, разрешат ли мужчинам выезжать за границу во время войны : Парламент.UA 09:10
- Май, 09 в 9:01 Шмигаль рассказал, разрешат ли мужчинам выезжать из Украины во время войны : ICTV Факти 09:06
- Шмыгаль сказал, разрешат ли мужчинам выезжать из Украины во время войны : Вести.ua 08:45
- Шмыгаль рассказал, разрешат ли мужчинам выезжать за границу во время войны : Слово і Діло 08:42
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