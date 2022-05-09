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Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу

Стало известно, когда мужчинам призывного возраста разрешат выезд за границу (41)

ProNews 2022.05.09 13:19
09.05.2022 Денис Шмыгаль Пока идет война, выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста не разрешается. Исключение - отдельные категории граждан Во время военного положения, которое указом президента Украины Владимира Зеленского внедрено в стране с 24 февраля из-за полномасштабного вторжения россии, открывать границу для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) на выезд из государства правительство не планирует.
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