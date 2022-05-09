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В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине

В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине (34)

Новости Донбасса 2022.05.09 11:39
09 мая 2022, 11:19 Парад в Москве. Скриншот В военном параде 9 мая в Москве поучаствовали российские военные, воевавшие в Украине. По Красной площади проехался парадный расчет участников "специальной операции" в Украине под знаменем 106-й гвардейской Тульской воздушно- десантной дивизии. Командовал расчетом капитан Артем Ермаков. Сегодня в Москве была только наземная часть парада - воздушную отменили, сославшись на плохую погоду.
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