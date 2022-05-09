В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине (34)

- Что сказал Путин об Украине на параде 9 мая : Вести-UA 13:47
- На парад в москве привлекли военных из "спецоперации" - путин : ПрессОрг24 13:46
- 9 мая 2022 12:36 Парад в Москве: О чем говорил российский диктатор в обращении к народу : thePage 13:38
- К параду в Москве привлекли военных по "спецоперации". Массовая мобилизация не объявлена : Front News International 13:34
- В Москве 9 мая прошёл парад, Путин назвал войну в Украине "вынужденным решением" : Одесса News 13:10
- Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил : Николаевский центр журналистских расследований 13:06
- "У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ": Подоляк о заявлении Путина "на параде победы" : Еспресо TV 13:05
- 9 Мая, 2022 Путин на параде попытался "оправдать" войну против Украины : Маю право 12:55
- "Болезненные имперские амбиции": Подоляк раскритиковал речь Путина на параде : УНИАН 12:45
- На парад в москве привлекли военных из "спецоперации" - путин : Українські національні новини 12:44
- 12:02 / 09.05.2022 9 мая в россии: что сказал путин : Багнет 12:31
- Путин снова попытался объяснить, почему начал войну против Украины - причина в НАТО : Комментарии.UA 12:22
- Что сказал Путин об Украине и войне на параде Победы в Москве : Realist.online 12:11
- Владимир Путин 9 мая: Россия дала отпор агрессии : From-UA.com 12:05
- Путин на параде в Москве не назвал войну в Украине "специальной военной операцией" : Новое Время 12:01
- 09.05.2022 в 11:31 Мы воюем на своей земле: Путин назвал атаку на Украину "единственным правильным решением", но мобилизацию не объявил : InfoResist.org 11:45
- Путин заявил, что его армия в Украине воюет на "своей земле" : Українська правда 11:40
- В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине : Новости Донбасса 11:39
- Войну и мобилизацию не объявил: Путин на параде заговорил о "своей земле" : Bigmir)net Новости 11:39
- российское победобесие. Парад в москве - без авиации и без объявления мобилизации (ВИДЕО) : Iнше ТВ 11:36
- Ограничился Донбассом. Что сказал Путин на параде 9 мая об Украине : Главное 11:36
- Ограничился Донбассом. Что сказал Путин на параде 9 мая об Украине : FinOboz 11:32
- Мобилизацию и войну не объявил. Что сказал путин на параде 9 мая : КП в Украине 11:15
- путин на параде кормил россиян сказками об угрозе НАТО : UA-Футбол 11:14
- Путин на параде в Москве цинично солгал о войне против Украины : Online.ua 11:10
- Путин на параде в Москве назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии". Мобилизацию не объявил : Гордон 11:06
- Путин выступил на параде и упомянул "спецоперацию" в Украине : НикВести 11:06
- Путин: вторжение - единственно правильное решение : MY.UA 11:01
- Слова диктатора. Путин выступил с речью на параде в Москве, мобилизацию он не объявил : Новое Время 11:01
- Ограничился Донбассом. Что сказал Путин на параде 9 мая об Украине : РБК-Україна 10:46
- 10:26 09 Мая 2022 В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин : Власти.нет 10:45
- Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве : ДнепрCity.net 10:33
- В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин : MY.UA 10:31
- Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве : РБК-Україна 10:31