В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине (34)

Новости Донбасса 2022.05.09 11:39

09 мая 2022, 11:19 Парад в Москве. Скриншот В военном параде 9 мая в Москве поучаствовали российские военные, воевавшие в Украине. По Красной площади проехался парадный расчет участников "специальной операции" в Украине под знаменем 106-й гвардейской Тульской воздушно- десантной дивизии. Командовал расчетом капитан Артем Ермаков. Сегодня в Москве была только наземная часть парада - воздушную отменили, сославшись на плохую погоду.