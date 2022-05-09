09.05.2022 11:21 По территории Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из Крыма (40)

- Утром оккупанты ударили по Одесской области четырьмя ракетами : ПрессОрг24 13:46
- Утром оккупанты ударили по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" : ПрессОрг24 13:46
- По Одесской области нанесли еще один ракетный удар : Одесский Курьер 13:43
- сегодня в 12:59 По Одесской области нанесли ракетный удар с территории Крыма : Трибун Луганска 13:40
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- По Одесской области ударили четырьмя ракетами : Версии.com 12:46
- Оккупанты обстреляли Одесскую область из ракетного комплекса "Бастион" в Крыму : ZN,UA 12:46
- Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами из Крыма : Новости Донбасса 12:39
- ВС РФ ударили по Одесской области четырьмя ракетами "Оникс": первые подробности : Фокус 12:35
- 09 мая 2022 10:31 Армия РФ ударила четырьмя ракетами по Одесской области. Били из оккупированного Крыма : Экономика.com.ua 12:35
- По Одесчине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в ВОТ Крыма : Front News International 12:34
- Враг ракетами обстрелял Одесчину: подробности : Соцпортал 12:31
- 12:05 / 09.05.2022 Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс" : Багнет 12:31
- Россияне выпустили четыре ракеты типа "Оникс" по Одесской области : Деловая Одесса 12:29
- Сегодня утром оккупанты нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс", выпущенными из Крыма : Бессарабия Информ 12:16
- Оккупанты нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс" : Барометр Южноукраинска 12:15
- Россияне ударили по Одессе ракетами типа "Оникс" : КП в Украине 12:15
- По Одесской области нанесли ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из Крыма : Антикор.com.ua 12:11
- Россияне ударили ракетами по Одесщине, возможны новые атаки - ОК "Юг" : Українська правда 12:10
- 09.05.2022 11:21 По территории Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из Крыма : Одессит.ua 12:09
- По Одесской области вновь нанесен ракетный удар : Одесса-Медиа 12:09
- Захватчики нанесли удар по Одессе четырьмя ракетами типа Оникс : Укринформ 11:46
- По Одесской области нанесли удар четырьмя ракетами из Крыма : Страна.ua 11:46
- Полетели "Ониксы": оккупанты из Крыма обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми ракетами : УНИАН 11:45
- Россия выпустила по Одесской области 4 ракеты : Вести.ua 11:45
- 11:17 09 Мая 2022 По Одесщине Россия нанесла удар 4 ракетами из Крыма : Власти.нет 11:45
- Утром оккупанты ударили по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" : Українські національні новини 11:44
- По Одесской области нанесен очередной ракетный удар : Ivasi.news 11:43
- По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в ВОТ Крыма : Правда за Одессу 11:39
- По Одесской области ударили 4 ракеты : Gorsovet.com.ua 11:36
- Май, 09 в 11:16 По Одесской области оккупанты нанесли удар ракетами из комплекса Бастион : ICTV Факти 11:36
- Россияне ударили по Одесщине четырьмя ракетами из оккупированного Крыма : Еспресо TV 11:34
- 09.05.22 11:20 Россияне нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" по Одесщине, - ОК "Південь" : Цензор.Нет 11:32
- По Одесской области нанесли ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из Крыма : 24 канал 11:30
- 11:16 09.05.2022 По Одесской области нанесен ракетный удар 4-мя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в Крыму - Оперативное командование "Юг" : Интерфакс-Україна 11:30
- Утром по Одесской области нанесли ракетный удар из Крыма: что известно : УСИ Одесса 11:28
- Четыре ракета из оккупированного Крыма были выпущены по Одесчине : Рупор Одессы 11:26
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области : Odessa Online 11:09