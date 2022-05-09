09.05.2022 11:21 По территории Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из Крыма (40)

Одессит.ua 2022.05.09 12:09

Противник продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. На сей раз ракетные удары совершены из ракетного комплекса "Бастион", дислоцированного в Крыму. При этом очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Поэтому одесситов и гостей города просят не пренебрегать предупреждениями