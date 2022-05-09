Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили (42)

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- Сокращено количество пропускных пунктов для растаможки автомобилей из ЕС : MY.UA 16:16
- Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили : Барометр Южноукраинска 16:15
- Правительство сократило до трех число пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС : Еспресо TV 16:05
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- В Украине назвали три пункта, через которые можно провезти авто с "нулевой растаможкой" : Страна.ua 16:01
- В Украине назвали пункты, через которые будут пропускать "евробляхи" : Информатор 15:53
- Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили : Преступности.нет 15:40
- Кабмин сократил список КПП, через которые можно ввозить "евробляхи" : Главное 15:36
- В Украине ввели новые ограничения для евроблях на границе: что нужно знать : Фокус 15:35
- Количество пунктов пропуска для ввоза евроблях сократили до трех : UA-Reporter.com 15:14
- В Кабмине определили три пункта пропуска для автомобилей, приобретенных за границей : Укрудпром 15:14
- Кабмин сократил список КПП, через которые можно ввозить "евробляхи" : Автоцентр 15:12
- 14:13, СегодняКабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей : 6264.com.ua Краматорск 15:06
- Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи" : УП: Економічна правда 15:04
- 14:13, Сегодня Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- 14:13, Сегодня Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 15:02
- В Украине ограничили пункты пропуска авто, которые купили в ЕС: как можно ввезти : Obozrevatel 15:01
- 9 мая 2022, 13:51 Кабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей авто : LB.ua 14:38
- Названы пункты пропуска через границу, которые могут пересекать авто с иностранной регистрацией : Центр Транспортных Стратегий 14:19
- Ввоз авто из-за рубежа возможен в трех пунктах пропуска - решение правительства : Укринформ 14:16
- Кабмин определил пункты пропуска для авто, купленных за границей: список : Вести.ua 14:15
- Через какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. Список : INTV.ua 13:41
- Определены три пункта пропуска для авто, которые были приобретены за границей : 49000.com.ua 13:05
- 12:40 09.05.2022 Приобретенные авто с иностранной регистрацией смогут пересекать границу с Украиной в 3-х пунктах пропуска - распоряжение : Интерфакс-Україна 13:00
- Через какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. Список : Минфин 12:38
- 09 мая 2022 10:27 Правительство определило три пункта пропуска для авто, приобретенных гражданами за границей : Экономика.com.ua 12:35
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- 09.05.2022 :: 11:14 Кабмин определил три пункта пропуска для авто, купленных гражданами за границей : Транспортный бизнес 11:37
- Правительство определило три пункта пропуска для авто, приобретенных гражданами за границей : Finance.UA 11:32
- Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей : РБК-Україна 10:16