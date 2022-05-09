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Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили

Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили (42)

Барометр Южноукраинска 2022.05.09 16:15
9 мая 2022, 15:40 В Государственной таможенной службе Украины обнародовали список КПП, через которые можно провезти автомобили. Соответствующий список ГТСУ опубликовала в Facebook. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03 мая 2022 г. No 354- р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу:
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