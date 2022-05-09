Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили (42)

Барометр Южноукраинска 2022.05.09 16:15

9 мая 2022, 15:40 В Государственной таможенной службе Украины обнародовали список КПП, через которые можно провезти автомобили. Соответствующий список ГТСУ опубликовала в Facebook. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03 мая 2022 г. No 354- р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу: