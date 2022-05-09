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В Польше открыто "послали" россию после инцидента с послом рф

В Польше открыто "послали" россию после инцидента с послом рф (124)

Телеграф.com.ua 2022.05.09 17:13
Наталия Чебан 09 мая, 16:52 Сергей Андреев российского чиновника облили красной краской, символизировавшей кровь мирных украинцев, убитых русскими солдатами Глава Министерства иностранных дел Польши Мариуш Каминский ответил россии по поводу инцидента, случившегося с послом рф сергеем андреевым, подчеркнув, что эмоции украинцев ему вполне понятны, более того, он считает их законными. Надежный источник новостей о войне - подпишись на наш Telegram
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