В Польше открыто "послали" россию после инцидента с послом рф (124)

Телеграф.com.ua 2022.05.09 17:13

Наталия Чебан 09 мая, 16:52 Сергей Андреев российского чиновника облили красной краской, символизировавшей кровь мирных украинцев, убитых русскими солдатами Глава Министерства иностранных дел Польши Мариуш Каминский ответил россии по поводу инцидента, случившегося с послом рф сергеем андреевым, подчеркнув, что эмоции украинцев ему вполне понятны, более того, он считает их законными. Надежный источник новостей о войне - подпишись на наш Telegram