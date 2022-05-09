Армия РФ обстреляла Славянск (43)

MY.UA 2022.05.09 15:15

9 мая, 12:03 Войска РФ 9 мая обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях. "Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - отметил он. Вадим Лях призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов. Напомним, военные РФ обстреляли приграничную территорию на Сумщине. Напомним, войска РФ обстреляли Днепропетровщину из Градов.