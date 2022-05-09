Украина заполнила финальную часть опросника по членству в ЕС (70)

Хвиля 2022.05.09 15:36

Зеленский продемонстрировал заполненную анкету главе Еврокомиссии "Хвыля" 09.05.2022 15:29:00 Владимир Зеленский Сайт президента Украины Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заполнила вторую часть опросника для оценки способности Украины получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 9 мая. "Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по