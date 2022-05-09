10 минут назад "Нужен глобальный ответ": Глава ЕС обсудил с руководством Украины разблокирование ее портов для экспорта зерна (80)

Дело.ua 2022.05.09 17:03

Фото: Twitter Шарля Мишеля Президент Европейского Совета Шарль Мишель в ходе визита в Украину 9 мая обсудил с ее руководителями вопросы блокировки украинских портов из-за российской агрессии и невозможности из-за этого обеспечить полноценный экспорт сельскохозяйственной продукции. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.