10 минут назад "Нужен глобальный ответ": Глава ЕС обсудил с руководством Украины разблокирование ее портов для экспорта зерна (80)

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- Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за блокировки портов : УП: Економічна правда 18:04
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- Президент Евросовета 9 мая посетил Одессу : Крым.Реалии RFE/RL 17:50
- СМИ: главе Евросовета пришлось прятаться от ракетного обстрела в Одессе : Українські національні новини 17:44
- Может вызвать голод и политическую нестабильность: Зеленский обсудил с президентом Евросовета блокаду экспорта зерна : Українські національні новини 17:44
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