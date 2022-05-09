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РФ вивела сім кораблів у Чорне море: сумарно можуть випустити до 50 ракет, - Міноборони України (43)

Kraina.biz.ua 2022.05.09 19:03
Травень 9, 2022 Количество носителей крылатых ракет типа "Калибр" по сравнению с последними числами апреля увеличилось более чем в два раза По состоянию на 9 мая в акватории Черного моря находится семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" Черноморского флота России, сообщили в Минобороны Украины. Как отметил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, суммарный залп
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