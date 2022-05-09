РФ вивела сім кораблів у Чорне море: сумарно можуть випустити до 50 ракет, - Міноборони України (43)

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- 9 мая 2022 16:35 Россияне сосредоточили в Черном море до 50 ракет "Калибр" : Dynamomania.com 17:04
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- 9 мая враг увеличил вдвое количество носителей "Калибра" в Черном море. Сейчас суммарный залп уже 50 ракет : Страна.ua 16:46
- РФ сосредоточила у Чорного моря до 50 ракет Калибр - Минобороны : Версии.com 16:46
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- россия сосредоточила в Черном море до 50 крылатых ракет - Минобороны : ПрессОрг24 16:46
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- Россия сосредоточила в море семь носителей. Могут выпустить за один раз 50 ракет, - Минобороны : РБК-Україна 16:01
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