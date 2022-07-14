"А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе?": Зеленский назвал терроризмом обстрелы оккупантами Винницы (10)

2022.07.15 (10)2022.07.14 (227) →
- Российские оккупанты за день обстреляли восемь общин Сумщины: применили артиллерию : Gazeta.ua 00:46
- В Виннице тысяча человек и более 200 единиц техники будут участвовать в спасательной операции : ТСН.ua 00:31
- Россия массированно обстреляла восемь громад в Сумской области из разных видов вооружения - председатель ОВА : ТСН.ua 00:16
- Более 60 человек в тяжелом состоянии: новые данные о пострадавших в результате ракетного удара по Виннице : Антикор.com.ua 00:13
- Россияне убили в Виннице "солнечную" 4-летнюю девочку. Последнее видео за минуты до трагедии : UA-Футбол 00:13
- России пора официально присвоить статус страны-террориста - Зеленский : Слово і Діло 00:12
- Ищут корректировщиков: после ударов врага по Виннице задержаны более 20 человек : Антикор.com.ua 00:11
- "Тюрьма - лучшее, что их ожидает". Зеленский об экипаже подлодки, ударившей по Виннице : Антикор.com.ua 00:11
- 14.07.22 23:40 Специальный трибунал относительно российской агрессии должен быть создан как можно скорее, - Зеленский : Цензор.Нет 00:02
- Зеленский об обстреле Винницы: никакие террористы не позволяли себе такой дерзости : Новое Время 00:01