"А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе?": Зеленский назвал терроризмом обстрелы оккупантами Винницы (10)

ТСН.ua 2022.07.14 23:16

23:07, 14.07.22 1 мин Президент Украины Владимир Зеленский назвал террористическим актом ракетный удар по Виннице, в результате которого был уничтожен медицинский центр. Россия обстреляла медицинский центр в Виннице, ее нужно признать государством-террористом. Об этом глава государства сказал в видеообращении 14 июля. "Одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".