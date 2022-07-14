Канада разрешила еще два года ремонтировать турбины Северного потока (1)

Наша Столиця 2022.07.14 09:22

14.07.2022 Ранее речь шла только об одной турбине, но позже стало известно, что будет отправлено шесть. Одна из турбин, застрявших в Монреале, отправляется обратно в ЕС, а остальные пять будут отправлены в Siemens Canada Сделка Канады по ремонту принадлежащих России турбин охватывает период до двух лет и позволит импортировать и реэкспортировать до шести единиц - гораздо больше, чем сообщалось ранее.