ВСУ уничтожили уже 38 000 оккупантов, - Генштаб (33)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.07.15 11:01

ВСУ за сутки уничтожили 130 оккупантов, а с начала военной агрессии захватчики потеряли 38 000 человек личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Общие боевые потери российских войск с 24.02 по 15.07 ориентировочно составили: личного состава - около 38000 (+130) человек ликвидировано, танков - 1672 (+5) ед, боевых бронированных машин - 3866 (+14) ед,