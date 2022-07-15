ВСУ уничтожили уже 38 000 оккупантов, - Генштаб (33)

2022.07.15 (33)2022.07.14 (5) →
- Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 38 тысяч : Front News International 12:32
- 38 тыс. оккупантов, 1672 танка, 220 самолетов: россия продолжает терять силы в войне против Украины : Флот2017 12:30
- Около 38000 оккупантов ликвидировано: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ : Днепр Час 12:25
- 38 000 оккупантов уже слушают Кобзона: потери врага на 15 июля : Dnepr.Info 12:23
- РФ потеряла в Украине 38 000 солдат - Генштаб : Голос Запорожья 11:33
- 15-Jul-2022 11:20 рф потеряла в Украине 38 000 солдат - Генштаб : Южная правда 11:27
- Более 38 тысяч: в Генштабе сообщили о потерях оккупантов по состоянию на 15 июля : Прямий канал 11:12
- 1672 танка и 220 самолетов: боевые потери врага по состоянию на 15 июля : 2+2 11:03
- ВСУ уничтожили уже 38 000 оккупантов, - Генштаб : Николаевский центр журналистских расследований 11:01
- Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 38 тысяч : ПрессОрг24 10:44
- РФ потеряла в Украине 38 000 солдат - Генштаб : Измаил вечерний 10:41
- Защитники уже уничтожили 38 000 оккупантов и 1 672 танков - Генштаб : Українська правда 10:40
- ВСУ уничтожили 38 тысяч оккупантов : ОстроВ 10:39
- Около 38 тыс. оккупантов, 1672 танка и 220 самолетов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины : Еспресо TV 10:35
- 15.07.22 09:54 Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 10:32
- 38 тысяч ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил потери врага : СтопКор 10:28
- Минус самолет, 5 танков и 130 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага : Спорт.ua 10:26
- Июль, 15 в 9:53 ВСУ ликвидировали около 38 тыс. военных РФ - за сутки еще 130 : ICTV Факти 10:06
- Минус самолет и 130 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украины : Новое Время 09:46
- 09:25 15.07.2022 РФ потеряла за минувшие сутки 130 военных, 5 танков, 1 самолет - Генштаб : Интерфакс-Україна 09:45
- Генштаб обновил данные о потерях российских захватчиков в Украине : Gazeta.ua 09:45
- Число погибших в Украине российских солдат уже 38 тыс., а различной бронетехники - более пяти тысяч единиц : Кочегарка Горловская 09:44
- Закрыли 38-ю тысячу. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной : UA-Футбол 09:43
- ВСУ уничтожили 38 тысяч российских оккупантов и 220 вражеских самолетов: данные Генштаба : Телеканал "Дом" 09:42
- За сутки ВСУ ликвидировали еще 130 оккупантов и сбили самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага : РИА Мелитополь 09:41
- Увеличилось количество орков, погибших на украинской земле : Парламент.UA 09:39
- Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 38 тысяч : Українські національні новини 09:37
- ВСУ ликвидировали 38 тысяч оккупантов : Главное в Украине 09:35
- 15.07.2022 09:27 Россия несет огромные потери на Краматорском направлении. Сколько военных РФ уничтожено в Украине? : ДонПресс 09:33
- 15 июля 2022 09:29 Боевые потери российских захватчиков на 15 июля - Генштаб ВСУ : thePage 09:32
- РФ потеряла в Украине 38 000 солдат - Генштаб : MY.UA 09:31
- За сутки ВСУ ликвидировали еще 130 оккупантов и сбили самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага : ТСН.ua 09:31
- ВСУ ликвидировали 38 тысяч оккупантов: новые потери врага : 24 канал 09:30