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Утром рашисты массивно обстреляли ракетами Николаев

Утром рашисты массивно обстреляли ракетами Николаев (48)

OstanniPodii.com 2022.07.14 10:07
14 / 7 / 2022 09:30, автор: Павло Луцький фото опубликовано мэром Сенкевичем россияне выпустили по Николаеву предварительно 9 ракет из ЗРК С-300. Об этом сообщили глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич, передают OstanniPodii.com. Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.
РАКЕТА, НИКОЛАЕВ, ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, УДАР, СЕНКЕВИЧ, Ким, Сенкевич, Россия, Украина
2022.07.15 (48)

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