Утром рашисты массивно обстреляли ракетами Николаев (48)

OstanniPodii.com 2022.07.14 10:07

14 / 7 / 2022 09:30, автор: Павло Луцький фото опубликовано мэром Сенкевичем россияне выпустили по Николаеву предварительно 9 ракет из ЗРК С-300. Об этом сообщили глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич, передают OstanniPodii.com. Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.