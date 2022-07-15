Утром рашисты массивно обстреляли ракетами Николаев (48)

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- Ким - об обстреле ВУЗа в Николаеве: Как бы они отреагировали, если бы по университету в питере прилетело 5 ракет? : UA-Футбол 12:43
- СБУ поймала предателей, причастных к атаке на Николаев: "корректировщиками оказались..." : Politeka 12:40
- Атака на Николаев: спасатели и мэр показали фото последствий ракетного удара по университетам : Українські національні новини 12:37
- Ракетные удары по Николаеву. СБУ задержала подозреваемых корректировщиков огня - фото : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Разрушения - масштабные: уничтоженные оккупантами университеты в Николаеве не возобновят до 1 сентября : 24 канал 12:30
- Появились фото разрушенного в Николаеве университета имени Макарова : 24 канал 12:30
- В Николаеве российские ракеты попали в два самых больших вуза (фото, видео) : Культурометр Одессы 12:18
- "Теперь они атакуют наше образование": в Николаеве ракеты российских террористов попали в два университета : Бессарабия Информ 12:17
- Удары оккупантов по университетам в Николаеве: спасатели опубликовали фото последствий : Новое Время 12:16
- Ракетные удары по Николаеву. В городе обстреляли учебные заведения : Qirim News 12:14
- СБУ схватила корректировщиков огня оккупантов по Николаевщине : Українська правда 12:10
- Россия попала ракетами в два крупнейших университета Николаева : Главное в Украине 12:05
- Появились фото ракетного удара по Николаеву: что известно : Комментарии.UA 12:02
- Фото последствий попадания ракет по Николаевскому университету им. Сухомлинского : Новости N 12:02
- Разрушены два ВУЗа, жилые дома, есть раненые: об утреннем обстреле рашистами Николаева. ВИДЕО : Корабелов.инфо 11:46
- Спасатели показали последствия ударов по университетам Николаева (фото) : РБК-Україна 11:46
- "А если бы по питерскому университету прилетело 5 ракет?": Ким об ударах по университетам в Николаеве (видео) : УНИАН 11:44
- Снова ЗРК "С-300": в полиции рассказали, чем оккупанты сегодня ночью ударили по Харькову (фото) : Медиа-группа Объектив 11:39
- Более 20 "прилетов": утром рашисты из минометов обстреляли Сумскую область : Українські національні новини 11:38
- Российские военные выпустили новые ракеты: украинский город под обстрелом. ВИДЕО : From-UA.com 11:35
- Российские военные выпустили новые ракеты: украинский город под обстрелом. ВИДЕО : MY.UA 11:31
- Разбомбили университеты: россия выпустила по Николаеву более десятка ракет - видео : Флот2017 11:30
- В Николаеве российские ракеты попали в два самых больших вуза : Лента новостей Одессы 11:16
- Это настоящий ад: оккупанты утром ударили по двум университетам в Николаеве - Ким показал момент прилета : Стена 11:13
- Я его когда-то заканчивал, - Ким рассказал об обстрелах университетов в Николаеве : 24 канал 11:00
- Оккупанты нанесли ракетные удары по двум университетам в Николаеве (видео) : Одесский Наблюдатель 10:57
- Ракетный удар по университетам Николаева: ранены два человека : ПрессОрг24 10:44
- Войска рф запустили 10 ракет по Николаеву: попали в два крупнейших университета : Центр журналистских расследований 10:41
- Ракетный удар по университетам Николаева: ранены два человека : Українські національні новини 10:37
- Взорваны два крупнейших университета: Виталий Ким опубликовал видео : Наше Місто Дніпро 10:22
- 15.07.2022 в 10:08 Утром Россия выпустила по Николаеву не менее 10 ракет. Ким показал видео попадания в университет : InfoResist.org 10:15
- Орки нанесли ракетные удары по крупнейшим университетам Николаева (видео) : Парламент.UA 10:09
- Оккупанты нанесли ракетные удары по двум университетам в Николаеве (видео) : Odessa Online 10:05
- Ракетный удар по университетам Николаева: есть раненые : Николаевские новости 10:01
- Оккупанты ударили по двум вузам Николаева, - Ким : Николаевский центр журналистских расследований 10:01
- Утром оккупанты ударили по двум вузам в Николаеве, - Ким : НикВести 10:01
- Ким показал видео ударов по Николаеву - уничтожены университеты : Запорожские вести 09:49
- РФ обстреляла два университета в Николаеве, есть раненые : Слово і Діло 09:41
- Войска РФ ударили по двум крупнейшим университетам Николаева (видео) : Главное в Украине 09:35
- Удар по Николаеву: Ким опубликовал видео взрыва университета : Главком 09:35
- В Николаеве вражеские ракеты разбомбили два университета. Видео : Gorsovet.com.ua 09:34
- 15.07.22 09:10 Войска РФ ударили по двум крупнейшим университетам Николаева, выпустили не менее 10 ракет, - Ким. ВИДЕО : Цензор.Нет 09:32
- Россия выпустила 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева (видео) : РБК-Україна 09:31
- Взрывы в Николаеве: оккупанты атаковали два крупнейших университета в городе : Новое Время 09:16
- 15.07.2022 08:59 Виталий Ким опубликовал страшное видео утреннего удара по городу : ДонПресс 09:03
- Ракетный удар по Виннице : Waves-ua 08:46