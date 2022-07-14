ЕС начал обсуждать седьмой пакет санкций против России: что в него войдет (1)

РБК-Україна 2022.07.14 19:46
Брюссель, Четверг 14 июля 2022 19:41
Фото: ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России (flickr com
libereurope)
Автор: Сергей Новиков
Послы стран-участниц Европейского союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали
обсуждать седьмой пакет санкций против России за войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского
корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.
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