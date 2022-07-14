ЕС начал обсуждать седьмой пакет санкций против России: что в него войдет (1)

РБК-Україна 2022.07.14 19:46

Брюссель, Четверг 14 июля 2022 19:41 Фото: ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России (flickr com libereurope) Автор: Сергей Новиков Послы стран-участниц Европейского союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России за войну против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.