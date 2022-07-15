Россия депортировала более 2,5 миллионов украинцев: британская разведка (23)

2022.07.15 (23)2022.07.14 (15) →
- Ближайшими целями России станут Северск и Бахмут, - разведка Британии : Телеканал "Дом" 12:42
- В британской разведке назвали следующие цели оккупантов на Донбассе : Прямий канал 12:12
- 15 липня, 11:58 Российские захватчики хотят взять Северск, чтобы расчистить себе проход на Славянск, - британская разведка : Думская.net 12:03
- Россия депортировала более 2,5 миллионов украинцев: британская разведка : ZpTown 11:41
- 15.07.22 11:02 Бахмут - следующая цель армии РФ, - разведка Великобритании : Цензор.Нет 11:32
- Российские Су-27 промахнулись: оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали : Politeka 11:10
- Российские солдаты пойдут на Бахмут после захвата Северска - Британская разведка : Новини Live 11:02
- Российские Су-27 промахнулись: оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали : MY.UA 11:01
- После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут - британская разведка : ПрессОрг24 10:44
- После Северска: следующей целью россии может стать Бахмут - британская разведка : Українські національні новини 10:37
- Следующими целями российских войск будут Северск и Бахмут, - британская разведка : Еспресо TV 10:36
- Оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе: где ждать боев : Главком 10:35
- Следующими целями оккупантов будут Северск и Бахмут, - британская разведка : Главное в Украине 10:35
- В Минобороны Британии назвали следующие цели РФ на Донбассе и рассказали о промахах оккупантов по Змеиному : Новое Время 10:31
- После Северодонецка оккупанты переключатся на новую цель - британская разведка : УНИАН 10:14
- Британская разведка назвала следующие цели РФ и рассказала о промахах по Змеиному : Українська правда 10:10
- Разведка Великобритании назвала ближайшую цель армии РФ на Донбассе : Online.ua 10:06
- Британская разведка: следующими целями российских войск будут Северск и Бахмут : УП Європейська правда 10:04
- Британская разведка назвала следующую цель россиян на Донбассе после захвата Северска : Страна.ua 10:01
- Захватчики заявили, что вошли в окрестности Северска - британская разведка : Gazeta.ua 09:45
- 15.07.2022 09:16 В Минобороны Британии назвали следующую цель России на Донбассе : ДонПресс 09:33
- Оккупанты еще не взяли Сиверск, вероятна следующая цель - Бахмут : OstanniPodii.com 09:07
- Британская разведка назвала следующую цель российских войск на Донбассе : РБК-Україна 09:01