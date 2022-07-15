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Россия депортировала более 2,5 миллионов украинцев: британская разведка

Россия депортировала более 2,5 миллионов украинцев: британская разведка (23)

ZpTown 2022.07.15 11:41
Июл 15, 2022 Северск, Лисичанск, Славянск, Краматорск - следующие цели для атак россиян на Донбассе. Россия не может нанести точные удары по острову Змеиный. Захваченных мирных украинцев оккупанты подвергают пыткам в фильтрационных лагерях и принудительно вывозят в Россию. Об этом сегодня, 15 июля сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на собственную разведку. На Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы "ЛНР" заявляют о
РАЗВЕДКА, ЛИСИЧАНСК, СЛАВЯНСК, КРАМАТОРСК, ДОНБАСС, БАХМУТ, Россия, Украина, Великобритания, Донецк
2022.07.15 (23)

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