Россия депортировала более 2,5 миллионов украинцев: британская разведка (23)

ZpTown 2022.07.15 11:41

Июл 15, 2022 Северск, Лисичанск, Славянск, Краматорск - следующие цели для атак россиян на Донбассе. Россия не может нанести точные удары по острову Змеиный. Захваченных мирных украинцев оккупанты подвергают пыткам в фильтрационных лагерях и принудительно вывозят в Россию. Об этом сегодня, 15 июля сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на собственную разведку. На Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы "ЛНР" заявляют о