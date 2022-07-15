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Июль, 15 в 12:04 Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу

Июль, 15 в 12:04 Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу (24)

ICTV Факти 2022.07.15 12:06
Марта Бондаренко, редактор ленты Фото: Depositphotos Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что выплаты по внешнему долгу Беларуси ее национальной валюте дефолт. Об этом говорится в сообщении агентства от 14 июля. 28 июня Совет министров и Нацбанк Беларуси решили выплачивать внешние валютные долги в белорусских рублях. Сейчас смотрят Беларусь должна была выплатить в конце июня 22,9 млн долларов по
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