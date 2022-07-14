Олег Скрипка чудом спасся от ракетного удара по Виннице, организатор его концерта в тяжелом состоянии оказался в больнице (14)

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- Как выглядит Винница после ракетного удара России: фоторепортаж : Gazeta.ua 00:46
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- Зеленский назвал Россию самым большим террористом в мире : Depo 00:33
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- Ракетный удар по Виннице: большинство пострадавших проигнорировали сигнал воздушной тревоги - МВД : ТСН.ua 00:16
- Россия должна быть признана государством-террористом: Зеленский - о ракетном ударе по Виннице : Новости Донбасса 00:09
- вчера 23:41 Россия должна быть официально признана государством-террористом - Зеленский : Дело.ua 00:03
- Появились последние кадры мамы с дочерью, убитой российской ракетой в Виннице : MY.UA 00:01