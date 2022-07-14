Олег Скрипка чудом спасся от ракетного удара по Виннице, организатор его концерта в тяжелом состоянии оказался в больнице (14)

Факти 2022.07.14 18:04

17:43 - 14 июля 2022 Лилия МУЗЫКА, "ФАКТЫ" Лидер группы ВВ Олег Скрипка, дом которого под Киевом ограбили рашисты, чудом спасся от ракетного удара по Виннице, где по последним данным ГСЧС погибли болем 20 человек. У музыканта 14 июля был запланирован благотворительный концерт в городе. Олег с командой приехали в Винницу накануне.