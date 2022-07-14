Мать Романа Ратушного призвала Киевсовет создать заказник в Протасовом Яре (2)

Комментарии.Киев 2022.07.14 09:48
сегодня, 09:30 o Дмитрий Гринниченко
Мать известного активиста Романа Ратушного, который погиб на войне с
Россией и боролся против застройки Протасового Яра, писательница Светлана
Поваляева призвала депутатов Киевского городского совета проголосовать за
решение о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яре
Мать известного активиста Романа Ратушного, который погиб на войне с
Россией и боролся против застройки Протасового Яра, писательница Светлана
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