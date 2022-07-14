Мать Романа Ратушного призвала Киевсовет создать заказник в Протасовом Яре (2)

Комментарии.Киев 2022.07.14 09:48

сегодня, 09:30 o Дмитрий Гринниченко Мать известного активиста Романа Ратушного, который погиб на войне с Россией и боролся против застройки Протасового Яра, писательница Светлана Поваляева призвала депутатов Киевского городского совета проголосовать за решение о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яре Мать известного активиста Романа Ратушного, который погиб на войне с Россией и боролся против застройки Протасового Яра, писательница Светлана