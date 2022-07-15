В Николаеве прогремели более 10 взрывов (22)

Українська правда 2022.07.15 08:40

Елена Рощина - Пятница, 15 июля 2022, 08:13 Утром 15 июля в Николаеве снова произошла серия взрывов. Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич Прямая речь: "Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве!". Детали: Взрывы раздались перед 8 утра. Мэр призвал не выходить из домов и укрытий, пока продолжается воздушная тревога. Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 07:48, тогда же поступили сообщения о первых взрывах.