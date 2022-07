Комета-Кропивницкий 2022.07.15 00:20

Максим Бируля 14. 7. 2022 22:26 По словам Драги, он подаст заявление об отставке сегодня вечером. Коалиционное правительство Италии оказалось на грани распада после того, как партия "Движение пяти звезд" отказалась принимать участие в процедуре голосования о вотуме доверия правительству, объясняет AFP. #BREAKING Italy PM Draghi says will resign later Thursday pic.twitter.com/3lQqSxSXOu - AFP News Agency (@AFP) July 14, 2022