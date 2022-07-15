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Закупали по завышенным ценам: экс-чиновников "Центрэнерго" обвинили в "прикарманивании" более 5 млн грн бюджетных денег

Закупали по завышенным ценам: экс-чиновников "Центрэнерго" обвинили в "прикарманивании" более 5 млн грн бюджетных денег (1)

Антикор.com.ua 2022.07.15 00:12
Двум бывшим должностным лицам компании "Центрэнерго", которая ранее оказалась вовлеченной в скандал с закупкой угля с оккупированных территорий Донбасса, сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и завладении более 5,31 млн грн. Также о подозрении объявили и их соучастнику - владельцу частной компании. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Установлено, что в 2018 году подозреваемые организовали коррупционную схему
ПОДОЗРЕНИЕ, ЗАКУПКА, СХЕМА, ФИГУРАНТ, РЕЕСТР, ТЕНДЕР, Украина
2022.07.15 (1)

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