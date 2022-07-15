Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай (1)

Антикор.com.ua 2022.07.14 21:12
Российские оккупанты в Северодонецке хотят запустить завод "Азот", но это
грозит техногенной катастрофой.
Об этом сообщает Telegram начальника Луганской областной военной
администрации Сергея Гайдая.
По его словам, на дня оккупанты заявили о своих планах возобновить
деятельность завода.
"В свою очередь в Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что
это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и
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