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Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай

Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай (1)

Антикор.com.ua 2022.07.14 21:12
Российские оккупанты в Северодонецке хотят запустить завод "Азот", но это грозит техногенной катастрофой. Об этом сообщает Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, на дня оккупанты заявили о своих планах возобновить деятельность завода. "В свою очередь в Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и
АЗОТ, СЕВЕРОДОНЕЦК, ЦЕХ, ВОДООЧИСТКА, ОККУПАНТ, МЕТАНОЛ, Гайдай, Фирташ, Азот, Ostchem, Group DF, Луганск, Россия
2022.07.15 (1)

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