15.07.22 08:34 "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО (28)

2022.07.15 (28)2022.07.14 (6) →
- Трагедия для всей Украины: фоторепортаж последствий ракетного удара по Виннице : Українські національні новини 12:37
- Посмотрите на нее живую: Елена Зеленская показала видео с маленькой Лизой, погибшей в Виннице : Апостроф. Лайм 11:10
- Елена Зеленская написала, что лично знала Лизу, которая вчера погибла в Виннице : Главком 11:05
- Елена Зеленская написала, что лично знала Лизу, которая вчера погибла в Виннице : MY.UA 11:01
- "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице : Kramatorsk.info 09:47
- 15.07.2022 в 09:30 Девочка, погибшая в Виннице, снималась в ролике вместе с Еленой Зеленской : InfoResist.org 09:30
- Елена Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней Лизой: плачу вместе с близкими : Антикор.com.ua 09:10
- "Светлый ребенок, который рос в любви": Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : Главред 09:05
- Погибшая в Виннице девочка снималась в поздравлении Зеленской : 5692.com.ua Каменский 09:05
- 15.07.22 08:34 "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО : Цензор.Нет 09:02
- Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней Лизой: плачу вместе с близкими. Видео : РИА Мелитополь 08:11
- Погибшая в Виннице девочка снималась в рождественском ролике с участием Зеленской : OstanniPodii.com 08:07
- "Я знаю эту девочку": Елена Зеленская обнародовала ролик с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : ПрессОрг24 07:44
- "Посмотрите на нее живую": девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской : Politeka 07:40
- Удар по Виннице: Елена Зеленская знала погибшую солнечную девочку : КП в Украине 07:15
- Погибшая в Виннице солнечная девочка Лиза снималась в рождественском ролике Зеленской : Goodnews.ua 06:46
- Июль, 15 в 6:25 Я знаю эту девочку: Зеленская показала ролик с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : ICTV Факти 06:36
- Погибшая в результате удара по Виннице девочка ранее снималась в предпраздничном ролике Зеленской : Одесский Наблюдатель 05:57
- Винница: Убитая россиянами девочка снималась в рождественском ролике Зеленской : Українська правда 05:10
- Погибшая в результате удара по Виннице девочка ранее снималась в предпраздничном ролике Зеленской : Odessa Online 04:05
- Зеленская была знакома с погибшей в Виннице Лизой - видео : Вести.ua 02:44
- "Я знаю эту девочку": Елена Зеленская обнародовала ролик с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : Українські національні новини 02:37
- Погибшая в результате удара РФ по Виннице девочка ранее снималась в ролике Зеленской : УНИАН 01:44
- "Посмотрите на нее живую". Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице: видео : ЛІГАБізнесІнформ 01:37
- Я знала ее, она росла в любви, - Зеленская показала видео с погибшей в Виннице девочкой Лизой : 24 канал 01:30
- "Я знаю эту девочку": Елена Зеленская опубликовала видео с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : MY.UA 01:15
- "Плачу вместе с ее близкими". Елена Зеленская рассказала, что была знакома с маленькой Лизой, погибшей в Виннице : Новое Время 01:01
- "Я знаю эту девочку": Елена Зеленская опубликовала видео с погибшей в Виннице 4-летней Лизой : ТСН.ua 01:01