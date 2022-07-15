15.07.22 08:34 "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО (28)

Цензор.Нет 2022.07.15 09:02

Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупантов по центру города. Как информирует Цензор.НЕТ, Елена Зеленская в фейсбуке написала об этой девочке - они познакомились во время записи видео на рождественские праздники. "Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники.