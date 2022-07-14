Посольство США призвало американцев покинуть Украину как можно скорее (10)

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- Госдеп США объяснил, почему посольство призвало своих граждан покинуть Украину : Комментарии.Киев 12:48
- Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Украину : Юж-Ньюз 11:42
- В Госдепе США объяснили, почему призвали своих граждан срочно покинуть Украину : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- 15 июля 2022 08:46 Как перед войной: посольство США снова призывает своих граждан покинуть Украину : Klymenko Time 09:44
- Посольство США срочно призвало своих граждан покинуть Украину : ВідкритийTV 09:06
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину : Український Бізнес Ресурс 08:43
- CША призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за ракетной угрозы : Kafanews 08:41
- США призвали американцев немедленно покинуть Украину : Українці в світі 08:24
- США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину : Dnepr.Info 07:23
- США призвали своих граждан срочно уехать из Украины : Gazeta.ua 00:46