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Посольство США призвало американцев покинуть Украину как можно скорее (10)

DsNews 2022.07.14 21:33
Посольство США в Украине призвало американских граждан покинуть нашу страну из-за продолжающихся ракетных атак со стороны России четверг, 14 июля 2022, 21:13 Об этом говорится в заявлении Посольства США, передает "ДС". "Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно.
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2022.07.15 (10)

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