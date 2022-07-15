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США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и "Газпрома"

США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и "Газпрома" (41)

Finance.UA 2022.07.15 11:29
Сегодня 10:48 США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и "Газпрома" США временно (до 16 декабря) разрешили проводить ряд транзакций с россией. В частности, исключили из санкционного списка дочернюю компанию "Альфа- Банка" в Казахстане и разрешили проводить операции с бывшей дочкой "Газпрома" - Gazprom Germania, а также разрешили проводить сделки по удобрениям и лекарствам. Об этом говорится на сайте Минфина США.
САНКЦИЯ, УДОБРЕНИЕ, ТРАНЗАКЦИЯ, ЛЕКАРСТВО, РОССИЯ, МИНФИН, SEFE Securing Energy for Europe GmbH, Газпрома, Россия, США, Германия, Украина, Казахстан
2022.07.15 (41)

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