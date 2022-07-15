Монахов Святогорской Лавры хотят насильно вывезти на территорию Украины (17)

Политнавигатор 2022.07.15 10:10

15.07.2022 09:47 (Мск), Киев Никита Еременко. 324 Украина пытается насильно вывезти насельников Святогорской Лавры на Донбассе на подконтрольную киевскому режиму территорию, цинично называя это "организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской Лавры", хотя сама территория, где находится Лавра, давно находится под контролем российских войск и ДНР и монахам если что и угрожает, то это украинские обстрелы.