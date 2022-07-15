Монахов Святогорской Лавры хотят насильно вывезти на территорию Украины (17)

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- Пятница, 15 Июль 2022 12:15 Минобороны: Украина работает над созданием гумкоридора из Святогорской Лавры : Журнал ФОМА в Украине 12:42
- Гражданские просят вывезти их из Святогорской Лавры, монахи уезжать отказываются - разведка : Информационный навигатор 12:37
- Украина работает над гумкоридором из Святогорской лавры - там 600 гражданских : Релігійно-інформаційна служба України 12:17
- Около 100 монахов Святогорской лавры отказываются покидать обитель : Спілка православних журналістів 11:27
- Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации из Святогорской Лавры : Donbass.UA 10:24
- Украина хочет организовать гуманитарный коридор для эвакуации из Святогорской Лавры : Karachun.com.ua 09:42
- 100 монахов отказываются покидать Святогорская лавру даже под обстрелами : Деловой Славянск 09:24
- ГУР: На территории Святогорской Лавры под обстрелами остаются 600 человек, много монахов отказываются от эвакуации : Антикор.com.ua 09:10
- Украина работает над эвакуацией около 600 мирных жителей из Святогорской Лавры в Донецкой области : НикВести 09:01
- 15-Jul-2022 06:02 Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры : Южная правда 08:27
- Из Святогорской лавры отказываются уходить около сотни монахов, - ГУР : Новости N 03:02
- Украина пытается организовать эвакуацию со Святогорской Лавры: там находится до 600 гражданских, покидать территорию отказываются около 100 монахов : ПрессОрг24 01:44
- Украина работает над эвакуацией 600 гражданских из Святогорской Лавры в Донецкой области : Online.ua 01:06
- ГУР: Украина работает над созданием гумкоридора из Святогорской Лавры : Одесский Наблюдатель 00:57
- ГУР пытается эвакуировать людей из Святогорской лавры : Gazeta.ua 00:46
- В Святогорской лавре находятся 600 человек: Украина работает над гумкоридором для эвакуации : 24 канал 00:30