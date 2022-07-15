В оборонном бюджете США на 2023 год предусмотрено 1 млрд долларов для Украины - украинский посол (28)

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- США увеличивают помощь Украине - Макарова : Версии.com 12:39
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- Июль, 15 в 11:43 Палата представителей США хочет выделить Украине $1 млрд на безопасность : ICTV Факти 12:06
- 15.07.22 11:34 США в следующем году могут выделить Украине $1 млрд на оборону, - Маркарова : Цензор.Нет 12:02
- Оборонный бюджет США увеличивает помощь Украине и вводит контроль за использованием, - Маркарова : РБК-Україна 11:46
- Палата представителей США предложила в проекте оборонного бюджета на 2023 год один млрд долларов для Украины - Маркарова : UATV 11:43
- Оборонный бюджет США прошел Палату представителей: предусматривает миллиард для Украины : Українські національні новини 11:37
- Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет с поправкой о фонде для Украины в размере до $500 млн в год : Страна.ua 11:31
- 15.07.2022 в 11:28 В США одобрили проект бюджета со $100 млн для обучения украинских летчиков на F-16 : InfoResist.org 11:30
- В Конгрессе США одобрили рекордный оборонный бюджет с поправкой про Украину : Obozrevatel 11:16
- Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине : Главное в Украине 11:05
- 10:36 15.07.2022 Законопроект Палаты представителей об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает $1 млрд для Украины - посол : Интерфакс-Україна 11:00
- В Палат представителей США проголосовали за проект оборонного бюджета - помощь Украине хотят увеличить : Слово і Діло 10:41
- С поправкой для Украины: в США приняли рекордный оборонный бюджет : Флот2017 09:30
- 08:11 / 15.07.2022 В Палате представителей США одобрили рекордный военный бюджет : Багнет 08:31
- Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год : Business Information Network 08:31
- Новости | Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине : Комета-Кропивницкий 08:20
- Палата представителей приняла проект оборонного бюджета: предложено усилить помощь Украине : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- 03:11 15.07.2022 Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год : Интерфакс-Україна 03:30
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