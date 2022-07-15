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В оборонном бюджете США на 2023 год предусмотрено 1 млрд долларов для Украины - украинский посол

В оборонном бюджете США на 2023 год предусмотрено 1 млрд долларов для Украины - украинский посол (28)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.07.15 12:47
15 июля 2022, 12:26 Законопроект Палаты представителей Конгресса США об оборонном бюджете на 2023 год предусматривает выделение одного миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. "В соответствии с законопроектом, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) будет
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