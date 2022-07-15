Германия увеличит расходы на украинских беженцев (20)

- Германия в этом году выделяет дополнительные 2,4 миллиарда евро на украинских беженцев : Страна.ua 12:31
- В Германии собрались трудоустроить 260 тыс. беженцев из Украины : РИА Мелитополь 12:11
- Германия выделит еще 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам : World News 11:37
- Германия выделит дополнительные средства для безработных украинцев: какие пособия получают беженцы : Today.ua 11:32
- Германия выделяет дополнительно 2,4 млрд евро на украинских беженцев : Front News International 11:32
- Германия выделит 2,4 млрд евро на содержание беженцев из Украины : Finance.UA 11:29
- Германия выделит еще 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам : Хвиля 11:06
- В Германии собрались трудоустроить 260 тыс. беженцев из Украины : InternetUA 10:39
- Германия выделит EUR2,4 млрд на украинских беженцев : Еспресо TV 10:04
- Германия выделяет дополнительно 2,4 млрд евро на украинских беженцев : УП Європейська правда 10:04
- В Германии собрались трудоустроить 260 тыс. беженцев из Украины : Obozrevatel 09:31
- Германия выделит еще 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам : DsNews 09:03
- Германия увеличит расходы на украинских беженцев : Українці в світі 08:24
- 11 минут назад Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на помощь украинским беженцам : Дело.ua 08:03
- В Германии всплеск безработицы: почти 300 тысяч украинцев пытаются найти работу : УНИАН 07:44
- Германия дополнительно выделяет 2,4 миллиарда евро для беженцев из Украины : 24 канал 06:30
- Германия объявила о дополнительных расходах на украинских беженцев: сколько денег выделит : РБК-Україна 06:01
- Германия в этом году выделит дополнительные 2,4 млрд евро на выплаты украинцам : Новое Время 05:31
- Германия увеличит расходы на украинских беженцев : MY.UA 05:00
- Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам : Українська правда 02:10