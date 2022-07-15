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Фокус: Украина

Германия увеличит расходы на украинских беженцев (20)

MY.UA 2022.07.15 05:00
15 июля, 01:57 В этом году Германия намерены выделить дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев в стране. Он рассказал, что Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте числа безработных, поскольку украинские беженцы начали регистрироваться в бюро в поисках работы. "В настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся
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