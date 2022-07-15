После удара россиян по кораблестроительному университету Николаева возник пожар (26)

НикВести 2022.07.15 12:01

11:51, 15 Июля, 2022 Утром 15 июля российские войска попали ракетами по Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова. Удар был нанесен по главному корпусу заведения. После попадания на месте возник пожар, пожарные потушили огонь на общей площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Николаевской области. В общей сложности, к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 7