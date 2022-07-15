Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск (35)

- "Слугу"-предателя Ковалева объявили в розыск : Gazeta.ua 12:45
- Суд избрал меру пресечения нардепу-коллаборанту Ковалеву : Главком 12:35
- Перешедший на сторону врага "слуга народа" Ковалев объявлен в розыск, арестованы его предприятия и счета : Fin.org.ua 12:34
- Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск - ДБР : Front News International 12:32
- Бывшему "слуге" Ковалеву ДБР избрало меру пресечения и объявило в розыск : Прямий канал 12:12
- Суд арестовал имущество нардепа Ковалева, назначенного россиянами "вице-премьером" Херсонской области : Антикор.com.ua 12:11
- Нардепа-предателя Ковалева объявили в розыск : Антикор.com.ua 12:10
- Суд заочно арестовал нардепа-коллаборанта Ковалева и его имущество : OstanniPodii.com 12:07
- Депутату Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей - Госбюро расследований Украины : Крым.Реалии RFE/RL 11:47
- Перешедший на сторону врага "слуга народа" Ковалев объявлен в розыск, арестованы его предприятия и счета : Укрудпром 11:43
- Нардеп Ковалев объявлен в розыск, суд арестовал его имущество : Главное в Украине 11:35
- 15.07.2022 в 11:21 Нардепу-предателю Ковалеву избрали меру пресечения и объявили в розыск : InfoResist.org 11:30
- ГБР: Нардепу-предателю Ковалеву избрали меру пресечения : СтопКор 11:28
- Подозреваемому в госизмене нардепу Ковалеву избрана мера пресечения - Новости политики : UA-news.in.ua 11:21
- Суд арестовал имущество нардепа Ковалева, оказавшегося коллаборантом : Українська правда 11:10
- Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск : Новости Донбасса 11:09
- Нардепа-коллаборанта Ковалева объявили в розыск и арестовали его имущество : ОстроВ 11:09
- Нардепа Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск : Еспресо TV 11:05
- Нардеп Ковалев заочно арестован и объявлен в розыск: предателю грозит пожизненное заключение : Факти 11:04
- 10:31 15.07.2022 Нардеп Ковалев объявлен в розыск, арестованы корпоративные права принадлежащих ему предприятий и банковские счета : Интерфакс-Україна 11:00
- Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск - ГБР : ПрессОрг24 10:44
- Нардепа-предателя Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск : UA-Футбол 10:43
- Отправят за решетку: депутат-предатель Ковалев объявлен в розыск : Парламент.UA 10:39
- Экс-"слугу" Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск - ГБР : Українські національні новини 10:37
- 15.07.22 10:00 Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, - ГБР. ВИДЕО : Цензор.Нет 10:32
- Депутату-коллаборанту Ковалеву избрали меру пресечения и объявили в розыск : Укринформ 10:31
- Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрана мера пресечения в виде ареста - ГБР : Новое Время 10:31
- Нардеп Коавлев арестован заочно : Досье 10:25
- Подозреваемому в госсовете нардепу Ковалеву избрана мера пресечения : MY.UA 10:16
- Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрали меру пресечения по делу о госизмене : РБК-Україна 10:16
- Суд арестовал имущество нардепа Ковалева, назначенного россиянами "вице-премьером" Херсонской области : Страна.ua 10:16
- Депутату-предателю Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей : УНИАН 10:14
- Нардепа Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск : Слово і Діло 10:11
- 15.07.22 10:00 Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, - ГБР : Цензор.Нет 10:02
- Подозреваемому в госсовете нардепу Ковалеву избрана мера пресечения : КП в Украине 10:00