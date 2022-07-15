Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск (35)

Новости Донбасса 2022.07.15 11:09

15 июля 2022, 10:50 Нардепа Украины Алексея Ковалева объявили в розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Об этом сообщает пресс-служба ДБР. Алексей Ковалев после полномасштабного вторжения России в Украину находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. "В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей