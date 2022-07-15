В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов (28)

World News 2022.07.15 14:40

15.07.2022 В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом со ссылкой на документ сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.