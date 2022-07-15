В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов (28)

- США выделят $100 млн на обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями : DsNews 18:04
- В США планируют обучение украинских пилотов полетам на F-15 и F-16 - Ермак : Front News International 17:32
- США выделят $100 млн на обучение украинских пилотов на истребителях F-15 и F-16 : Информационное Сопротивление 17:11
- Ермак подтвердил, что США планируют обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 : Новое Время 16:31
- В США думают дать деньги на обучение украинских пилотов управлять истребителями F-15 и F-16 : Барометр Южноукраинска 16:14
- США начали обучать украинских пилотов полетам на современных американских истребителях : Страна.ua 16:01
- 15:39 15.07.2022 В США планируют обучение украинских пилотов полетам на F-15 и F-16 - Ермак : Интерфакс-Україна 16:00
- В США предложили оплатить обучение украинских пилотов на F-16 : РИА Мелитополь 15:41
- ВСУ на один шаг ближе к получению американских самолётов F-15 и F-16: США выделят $100 млн оборонного бюджета на обучение украинских пилотов : Gagadget.com 15:32
- В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16, - журналист : Антикор.com.ua 15:15
- В США одобрили поправки, предусматривающие обучение военных летчиков Украины : ОстроВ 15:09
- В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов : World News 14:40
- 15.07.2022, 12:55 США выделяют средства на переобучение украинских пилотов : АСН.in.ua 14:11
- В США предложили оплатить обучение украинских пилотов на F-16 : Версии.com 13:40
- В США приняла поправки, предусматривающие обучение украинских пилотов работе на F-15 и F-16 : Новое Время 13:31
- В США предложили оплатить обучение украинских пилотов на F-16 : Політична Думка 13:09
- В США предложили выделить круглую сумму на обучение украинских пилотов на F-16 : Business Information Network 13:01
- 15 июля 2022 11:55 Украинские защитники на F-15 и F-16. В США предлагают выделить $100 млн на их обучение : thePage 12:32
- В США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16, - журналист : Obozrevatel 12:31
- США хотят выделить 100 млн долларов на обучение украинских пилотов на F-16 : СтопКор 12:28
- Палата представителей поддержала выделение денег на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 : MY.UA 12:16
- В США планируют выделить $100 миллионов на обучение украинских пилотов на самолетах F-16 : УНИАН 12:14
- 15.07.22 11:51 В Конгрессе США предлагают выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 : Цензор.Нет 12:02
- В США думают дать деньги на обучение украинских пилотов управлять истребителями F-15 и F-16 : Преступности.нет 11:39
- В США предложили учить украинских летчиков летать на истребителях F-15 и F-16. Первый шаг сделан : Iнше ТВ 11:36
- 10:45 15.07.2022 Палата представителей поддержала выделение денег на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 : Петр и Мазепа 11:09
- В США предложили выделить круглую сумму на обучение украинских пилотов на F-16 : РБК-Україна 11:01
- В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 : ЛІГАБізнесІнформ 10:07