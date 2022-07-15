Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке - фото, видео (28)

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- СБУ задержала предателей, корректировавших недавние обстрелы по Николаеву и Баштанке : ТСН.ua 18:31
- СБУ задержала мужчин, которые могут быть причастны к ударам по Николаеву : Антикор.com.ua 18:11
- СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаевской области : Вечерний Николаев 17:33
- СБУ задержала мужчин, которые могут быть причастны к ударам по Николаеву : 24 канал 17:00
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- Грозит от 8 до 12 лет тюрьмы: СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине : Бессарабия Информ 15:17
- 15-Jul-2022 13:20 СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов Николаева и Баштанки : Южная правда 14:27
- СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине : UA-Футбол 13:43
- Корректировщикам вражеских обстрелов по Николаевской области сообщено о подозрении - СБУ : Парламент.UA 13:39
- Июль, 15 в 13:28 Корректировали удары и собирали данные об ВСУ: на Николаевщине задержали агентов РФ : ICTV Факти 13:36
- Задержаны корректировщики ракетных ударов по Николаеву и Баштанке - СБУ : Слово і Діло 13:11
- СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаевской области : Одесский Наблюдатель 12:57
- СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов по Николаевской области : Корабелов.инфо 12:46
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- СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине : Преступности.нет 12:10
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- На Николаевщине задержали двух местных жителей-корректировщиков вражеского огня : Iнше ТВ 12:06
- СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаевской области : Odessa Online 12:05
- 15 липня, 11:44 СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских ударов по Николаевщине : Думская.net 12:03
- Местные жители корректировали огонь рф по Николаевщине: они задержаны, проведены обыски : Новини Live 12:02
- Корректировали обстрелы. В Николаевской области задержали российских агентов : РБК-Україна 12:01
- СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов по Николаевщине : НикВести 12:01
- Поймали корректировщиков обстрелов города Николаева : Николаевские новости 12:01
- СБУ разоблачила корректировщиков вражеских обстрелов по Николаевщине : Николаевский центр журналистских расследований 12:01
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