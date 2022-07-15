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Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке - фото, видео

Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке - фото, видео (28)

Новое Время 2022.07.15 12:01
15 июля, 11:52 СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов (Фото:ssu.gov.ua) СБУ заявила о разоблачении российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области.
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