Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке - фото, видео (28)

Новое Время 2022.07.15 12:01

15 июля, 11:52 СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов (Фото:ssu.gov.ua) СБУ заявила о разоблачении российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области.