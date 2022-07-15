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Фокус: Украина

Полная дефутболизация: суд отклонил апелляции российских клубов к ФИФА и УЕФА (24)

UAportal 2022.07.15 19:36
Татьяна Иванова 26 минут назад Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Как об этом сообщается на сайте суда. Как стало известно, также были отклонены апелляции "Зенита", "Динамо" (Москва), "Сочи", ЦСКА. Напомним, что 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и
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