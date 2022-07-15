Британия обвинила Россию в смерти своего подданного, находившегося в плену "ДНР" (28)

DsNews 2022.07.15 21:03

Российская Федерация должна понести ответственность за смерть британского подданного Пола Ури, который находился в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики" пятница, 15 июля 2022, 20:58 Лиз Трасс Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, передает "ДС". "Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей российского сателлита в Украине.