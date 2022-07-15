Шахтер официально объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов (35)

Korzo News 2022.07.15 21:07

Чемпион Украины проведет игры группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве. Руководство "Шахтера" приняло решение, где клуб будет играть свои домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, пишет unian.net На своем официальном сайте донецкий клуб сообщил, что планирует проводить свои матчи еврокубков на Стадионе Войска Польского в Варшаве. Этот стадион является домашней ареной польского клуба "Легия".