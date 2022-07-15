Партнеры пообещали Украине дать ракеты для HIMARS с дальностью 300 км - Резников (30)

Антикор.com.ua 2022.07.15 18:10

Министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что его заверили, что Украина получит боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км. По его словам, "в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной". Резников также рассказал, что в США сначала опасались эскалации из-за применения американского оружия. "Я думаю, что это поэтапное движение.