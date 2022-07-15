Резидент, Легитимный, Типичная Одесса и другие: названы 100 контролируемых из Кремля Telegram-каналов, которые маскируются под украинские (36)

Бессарабия Информ 2022.07.15 21:17

15.07.22 в 19:15 СБУ и другие ведомства опубликовали список Telegram-каналов, которые стремятся посеять "зраду" и расшатать украинское общество. По данным правоохранителей, эти каналы притворяются независимыми, но на самом деле их работу координирует Кремль. Совместное заявление опубликовали СБУ, Министерство обороны, Главное управление разведки, МВД, Совет национальной безопасности и обороны,