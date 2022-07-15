Смогут ли ВСУ использовать HIMARS для обстрела территории рф, - Резников (27)

СтопКор 2022.07.15 17:28

Украина обязалась не применять HIMARS по территории россии Анастасия Ковалева 15.07.2022 16:40 Украина обязалась не использовать высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории российской федерации. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC News Украина. "Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории российской федерации.