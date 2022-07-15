Смогут ли ВСУ использовать HIMARS для обстрела территории рф, - Резников (27)

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- 15 июля 2022, 17:30 Резников ответил на вопрос об обязательстве Украины не бить из HIMARS по России : Dialog.ua 18:23
- Украина обязалась не применять HIMARS по территории россии, - Резников : Новини Live 18:02
- Нападет ли Беларусь на Украину: Резников ответил : ТСН.ua 17:46
- Киев обещал не бить из HIMARS по территории РФ : DailyUA 17:32
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- Киев обещал не бить из HIMARS по территории РФ : MY.UA 17:16
- Украина обязалась не использовать HIMARS для ударов по территории России : Еспресо TV 17:06
- Украина обязалась не применять HIMARS по территории России, - Минобороны : НикВести 17:01
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- Украина обязалась не применять HIMARS по территории России : Версии.com 16:39
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- 15.07.22 15:53 Украина обязалась не применять HIMARS по территории России, - Резников. ВИДЕО : Цензор.Нет 16:32
- Резников рассказал об обещании Пентагону не бить из HIMARS по территории России : Страна.ua 16:31
- Украина обязалась не применять HIMARS по территории России - Резников : УНИАН 16:14
- Украина обязалась не бить из HIMARS по России - Резников : Українська правда 16:10
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