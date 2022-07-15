На Запорожском направлении украинские военные поразили два вражеских самолета Су-25 (30)

- ВСУ и СБУ вместе сбили два самолета оккупантов на Запорожском направлении : Информационный навигатор 20:37
- 15.07.2022 в 20:18 Спецназовцы СБУ сбили два российских самолета Су-25 : InfoResist.org 20:30
- 18:56 15.07.2022 Спецназовцы СБУ сбили два самолета оккупантов под Ореховом и уничтожили 4 БМП : Интерфакс-Україна 19:46
- В Запорожской области ВСУ сбили два вражеских самолета Су-25 : ПрессОрг24 19:44
- На Запорожском направлении украинские военные поразили два вражеских самолета Су-25 : Depo 19:03
- В СБУ сообщили об уничтожении двух вражеских самолетов : Николаевский центр журналистских расследований 19:01
- На Запорожском направлении сбили два российских самолета : Одесский Наблюдатель 18:57
- На Запорожском направлении защитники Украины сбили два российских самолета : Goodnews.ua 18:46
- На Юге ВСУ "демилитаризовали" два самолета россиян : DsNews 18:33
- Бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили в Запорожье вражеские Су-25, четыре БМП, один БТР и состав боеприпасов : Прямий канал 18:12
- СБУ сообщила о "демилитаризации" двух вражеских самолетов на юге : Українська правда 18:10
- Удар на опережение: на Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили : Главред 18:06
- ВСУ совместно с СБУ сбили два вражеских самолета : Iнше ТВ 18:06
- На Запорожском направлении сбили два российских самолета : Odessa Online 18:05
- Украинские бойцы сбили два самолета рф на Запорожском направлении : Новини Live 18:02
- ВСУ сбили два вражеских самолета на Запорожском направлении : Слово і Діло 17:41
- В Запорожской области ВСУ сбили два вражеских самолета Су-25 : Українські національні новини 17:37
- ВСУ подбили два вражеских самолета в Запорожской области : Inform.zp.ua 17:37
- 15.07.22 16:51 Украинские защитники попали в два российских Су-25 на Запорожском направлении, - СБУ : Цензор.Нет 17:32
- Украинские военные попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении : FinOboz 17:29
- На Запорожском направлении были ликвидированы два вражеских штурмовика Су-25 : Днепр Час 17:25
- Украинские военные сбили над Запорожьем российский самолет Су-25, еще один - подбили : УНИАН 17:14
- Воины ВСУ сбили два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении : ОстроВ 17:09
- СБУ: минус два вражеских самолета : Footboom.com 17:05
- 15 липня, 16:48 Спецназ СБУ вместе с военными уничтожил один российский самолет и повредил второй : Думская.net 17:03
- Бойцы ЦСО "А" СБУ и военные ВСУ сбили два самолета РФ на запорожском направлении : APnews.com.ua 17:00
- Действовали на опережение: как ВСУ сбили два вражеских самолета в Запорожье : 24 канал 17:00
- ВСУ и СБУ вместе сбили два самолета оккупантов на Запорожском направлении : ТСН.ua 16:46
- Украинские военные попали в два российских самолета Су-25 на Запорожском направлении : РБК-Україна 16:46
- 15.07.2022 16:21 На Запорожском направлении сбиты два самолета противника : ДонПресс 16:33