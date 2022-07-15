На Запорожском направлении украинские военные поразили два вражеских самолета Су-25 (30)

Depo 2022.07.15 19:03

Совместным результатом работы бойцов из Центра спецопераций "А" СБУ и военных Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении стали два пораженных самолета российских оккупантов Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 15 июля 2022 18:34 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на СБУ. На днях в районе населенных пунктов орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции.