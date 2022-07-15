В Одесской области мужчине оторвало голову после купания в море (22)

Парламент.UA 2022.07.15 20:09

Погибший игнорировал предупреждение об опасности отдыха на воде Автор: Алена Кудревич 15 июля 2022, 19:34 В Одесской области произошла трагедия на одном из пляжей. Как сообщает оперативное командование "Юг", в прибрежных водах одного из пляжей Одесщины произошел взрыв - мужчина решил покупаться в море, в результате подрыва на мине ему оторвало голову. Игнорируя оговорку и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный