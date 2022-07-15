В Украине прогнозируются дождливые выходные: прогноз погоды на 16 июля (6)

GlavPost.Com 2022.07.15 15:33

15 июля, 202215 июля, 2022 В субботу, 16 июля, погода в Украине будет с переменной облачностью. Какой будет погода в Украине 16 июля. Фото: YouTube При этом в большинстве областей ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. Об этом сообщает Главпост со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Так, согласно прогнозу, в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадки не предвидятся.