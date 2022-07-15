На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное (9)

Еспресо TV 2022.07.15 19:35

15 июля, 2022 пятница 19:03 В Генштабе отметили, что в Краматорском районе украинские защитники отбили штурм оккупантов, пытавшихся захватить Богородичное Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба. "Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным", - пишут в ВСУ. Донецкое направление На отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и