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На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное

На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное (9)

Еспресо TV 2022.07.15 19:35
15 июля, 2022 пятница 19:03 В Генштабе отметили, что в Краматорском районе украинские защитники отбили штурм оккупантов, пытавшихся захватить Богородичное Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба. "Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным", - пишут в ВСУ. Донецкое направление На отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, АРТИЛЛЕРИЯ, ВРАГ, СЛАВЯНСК, ОБСТРЕЛ, Россия, Украина, Донецк, Харьков, Запорожье, Сумы, Беларусь, Чернигов
2022.07.16 (9)

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