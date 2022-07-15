Россияне трижды меняли версии удара по Виннице - Воздушные Силы (22)

Українська правда 2022.07.15 22:40

Катерина Тищенко - Пятница, 15 июля 2022, 22:07 последствия удара по Виннице 14 июля, фото ГСЧС Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров, в результате которого 14 июля погибли 23 человека. Источник: командование Воздушных Сил ВСУ Дословно: "Сразу после взрывов пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном