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Россияне трижды меняли версии удара по Виннице - Воздушные Силы

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице - Воздушные Силы (22)

Українська правда 2022.07.15 22:40
Катерина Тищенко - Пятница, 15 июля 2022, 22:07 последствия удара по Виннице 14 июля, фото ГСЧС Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров, в результате которого 14 июля погибли 23 человека. Источник: командование Воздушных Сил ВСУ Дословно: "Сразу после взрывов пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном
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2022.07.16 (22)

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