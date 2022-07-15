Россияне трижды меняли версии удара по Виннице - Воздушные Силы (22)

2022.07.16 (22)2022.07.15 (147) →
- Враг за сутки обстрелял четыре громады Сумщины, один человек погиб, семеро ранены : Goodnews.ua 06:47
- Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: есть жертвы : ДнепрCity.net 06:33
- Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: есть жертвы : FinOboz 06:29
- Россия обстреляла четыре общины Сумской области: есть раненые и погибший : Вести.ua 06:14
- 04:46 16.07.2022 Российские войска обстреляли четыре громады Сумщины, один человек погиб, семеро ранены : Интерфакс-Україна 05:30
- Враг за сутки обстрелял четыре громады Сумщины, один человек погиб, семеро ранены : Укринформ 02:16
- Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области : ПрессОрг24 01:44
- Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области : Українські національні новини 01:37
- Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области : Ukr-Today.com 01:36
- Одесская область снова под обстрелами : UA South 01:32
- Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек : Українська правда 01:10
- "Спокойных ночей у оккупантов больше не будет": Зеленский отреагировал на удары по двум университетам в Николаеве : Корабелов.инфо 00:46
- Живицкий прокомментировал угрозу повторного наступления оккупантов на область : Gazeta.ua 00:45
- Спокойных ночей у оккупантов не будет - Зеленский : Gazeta.ua 00:44
- В Виннице после обстрела РФ четыре человека в критическом состоянии, еще четыре пропали без вести : УНИАН 00:44
- Россияне обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии - погиб человек : Gazeta.ua 00:44
- "Что это как не террористический акт?". При обстреле Винницы погибли трое детей и 20 взрослых, Украина требует международного трибунала : Ґрати 00:35
- Четверо украинцев до сих пор в списке пропавших без вести после удара врага по Виннице, - Зеленский : Антикор.com.ua 00:12
- Оккупанты обстреляли Сумщину, есть погибший и семеро раненых, - Живицкий : Антикор.com.ua 00:12
- Россияне беспощадно били из артиллерии по Сумской области, есть погибшие : Главред 00:05
- Зеленский о ракетном ударе по Виннице: 4 человека в критическом состоянии, еще 4 - пропали без вести : MY.UA 00:01
- Зеленский о ракетном ударе по Виннице: 4 человека в критическом состоянии, еще 4 - пропали без вести : КП в Украине 00:00