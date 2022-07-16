Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины (14)

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- Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины : ПрессОрг24 13:44
- Байден и Путин воюют за Ближний Восток : Еспресо TV 13:34
- В США говорят, что российская делегация дважды посещала Иран, изучая покупку беспилотников для войны в Украине : Страна.ua 13:31
- Россияне дважды летали в Иран смотреть ударные дроны - Белый Дом : Комета-Кропивницкий 13:20
- Россияне дважды летали в Иран смотреть ударные дроны - Белый Дом : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- 16.07.2022 в 12:58 Белый дом: Делегация РФ несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников : InfoResist.org 13:00
- Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины : Українські національні новини 12:37
- Российские чиновники посещали Иран и осматривали боевые беспилотники, - Белый дом : Еспресо TV 12:35
- Делегация РФ дважды посещала Иран, ей демонстрировали боевые беспилотники - CNN : Антикор.com.ua 12:11
- Белый дом: российские чиновники посещали Иран и осматривали боевые беспилотники : УП Європейська правда 12:04
- Делегация РФ дважды посещала Иран, ей демонстрировали боевые беспилотники - CNN : Obozrevatel 09:46
- Делегация РФ дважды посещала Иран для осмотра боевых беспилотников - CNN : Новое Время 07:01
- Делегация РФ неоднократно была в Иране для осмотра боевых беспилотников - CNN : Gazeta.ua 06:45
- CNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников : Українська правда 06:10