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Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины

Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины (14)

Українські національні новини 2022.07.16 12:37
Джейк Салливан КИЕВ. 16 июля. УНН. Белый дом сообщает, что за последние недели российские официальные лица как минимум дважды посещали аэродром в центральной части Ирана, чтобы осмотреть боевые беспилотники, которые он хочет приобрести для использования в продолжающейся в Украине войне, пишет УНН со ссылкой на AP. Детали Администрация опубликовала разведданные на фоне того, как президент США Джо
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2022.07.16 (14)

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