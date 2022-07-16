Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины (14)

Українські національні новини 2022.07.16 12:37

Джейк Салливан КИЕВ. 16 июля. УНН. Белый дом сообщает, что за последние недели российские официальные лица как минимум дважды посещали аэродром в центральной части Ирана, чтобы осмотреть боевые беспилотники, которые он хочет приобрести для использования в продолжающейся в Украине войне, пишет УНН со ссылкой на AP. Детали Администрация опубликовала разведданные на фоне того, как президент США Джо