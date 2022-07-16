Россияне обстреляли "Градами" Никополь и ракетами Одессу: под завалами люди (ФОТО) (79)

DsNews 2022.07.16 08:33

оккупанты утром 16 июля обстреляли из "Градов" жилые кварталы Никополя. Зафиксированы прилеты 15 ракет. Также оккупанты попали ракетами в склады в Одессе суббота, 16 июля 2022, 08:32 Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВВА Валентин Резниченко, передает "ДС". В результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена, сейчас она находится в больнице.