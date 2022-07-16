Россияне обстреляли "Градами" Никополь и ракетами Одессу: под завалами люди (ФОТО) (79)

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- По Никополю из "Градов" выпустили 53 ракеты: под завалами обнаружили двух погибших : ПрессОрг24 13:44
- В небе над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник : ПрессОрг24 13:44
- Рашисты выпустили 53 ракеты по Никополю: два человека погибли : ОстроВ 13:39
- Утренние обстрелы: в Никополе под завалами нашли погибших, в Одессе потушили пожар (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 13:33
- После серии утренних атак РФ. ВСУ сбили беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью : Новое Время 13:31
- Оккупанты выпустили 53 ракеты по Никополю на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые : Новини Live 13:02
- 3 погибших и 15 раненных: что известно о ночном обстреле Днепра : MY.UA 13:00
- Трое погибших и 17 раненых: что известно о ночном ракетном обстреле Днепра : ТСН.ua 12:46
- В Никополе из-под завалов достали тела двух погибших : Gazeta.ua 12:45
- Ракетный удар по Днепру: показали последствия ночного обстрела : Gazeta.ua 12:45
- Войска РФ выпустили 53 ракеты по Никополю, среди населения есть жертвы : UATV 12:43
- Спасатели обнаружили под завалами дома в Никополе двоих погибших : Новости Донбасса 12:39
- В небе над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник : Українські національні новини 12:38
- Российский обстрел Никополя: из-под завалов извлекли тела двух погибших : Еспресо TV 12:35
- Россияне выпустили по Никополю 53 ракеты, погибли два человека : КП в Украине 12:30
- Из-под завалов в Никополе достали двух погибших : Соцпортал 12:25
- Из-под завалов достали тела 2 погибших: по мирным кварталам Никополя утром россияне выпустили 53 снаряда : Бессарабия Информ 12:17
- Обстрел Никополя: погибли два человека : Qirim News 12:14
- Оккупанты выпустили по Никополю более 50 ракет : Антикор.com.ua 12:12
- В Никополе из-под завалов дома достали тела двух погибших, еще одна раненая женщина в больнице - глава ОВА : Антикор.com.ua 12:11
- Оккупанты выпустили по Никополю более 50 ракет: спасатели достали из-под завалов тела погибших : РИА Мелитополь 12:11
- Армия РФ выпустила по Никополю более 53 ракет : Online.ua 12:06
- Оккупанты ударили по Никополю и Чугуеву - есть жертвы : Николаевский центр журналистских расследований 12:01
- 11:19 16.07.2022 Двое погибших извлечены из-под завалов в Никополе - ГСЧС : Интерфакс-Україна 12:00
- Утренний удар оккупантов по Никополю: есть жертвы : УНИАН 11:44
- Россияне из Градов обстреляли Никополь. Из-под завалов достали погибших : UA-Футбол 11:43
- По Никополю из "Градов" выпустили 53 ракеты: под завалами обнаружили двух погибших : Українські національні новини 11:37
- РФ нанесла удар с "Градов" по жилым кварталам Никополя : World News 11:37
- Россияне выпустили 53 ракеты из РСЗО по жилым кварталам Никополя, есть погибшие - фото : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- РФ обстреляла утром Никополь: выпущено более полусотни ракет, есть жертвы : РБК-Україна 11:31
- Оккупанты выпустили по Никополю более 50 ракет: спасатели достали из-под завалов тела погибших : ТСН.ua 11:31
- Россияне с утра выпустили 53 ракеты по Никополю, есть жертвы : СтопКор 11:28
- Враг нанес удары по Днепру и Никополю: есть погибшие : Досье 11:25
- Прилеты в Днепре и области: российские войска обстреляли "Южмаш" и дома в Никополе (ВИДЕО) : Новости Днепра 11:23
- Обстрел Никополя: из-под завалов достали двух погибших : Українська правда 11:10
- Российские оккупанты обстреляли Никополь и Криворожье, в Днепре спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки : Перший Міський Криворізький 11:06
- Из-под завалов дома достали тела двух погибших: глава ДнепрОВА о последствиях обстрела Никополя : ВідкритийTV 11:06
- Российские захватчики обстреляли Никополь: есть пострадавшие : Odessa Online 11:05
- РФ ударила из Градов по жилым кварталам Никополя : SkyNewsZP 11:05
- На Харьковщине россияне за сутки убили трех человек, еще троих ранили, уничтожили дом : Еспресо TV 11:05
- 16.07.22 08:15 Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя на Днепропетровщине. Повреждены 12 домов, школа и ПТУ, - Резниченко : Цензор.Нет 11:02
- 16.07.22 10:50 Удар по Никополю: оккупанты выпустили из "Градов" 53 ракеты по жилым кварталам. Пока известно о двух погибших, - Резниченко : Цензор.Нет 11:02
- РФ выпустила по городу 53 ракеты. В Никополе из-под завалов жилого дома достали тела двоих погибших - глава Днепропетровской ОВА : Новое Время 11:01
- Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя : ПрессОрг24 10:44
- Оккупанты ударили по жилым домам Никополя из "Градов" : UA.News 10:36
- 16.07.22 09:58 Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами. ФОТО : Цензор.Нет 10:32