В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека (11)

Gazeta.ua 2022.07.16 00:45

В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека. Фото: /t.me/svoiKR В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека, 15 получили ранения. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. "Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены.