В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека (11)

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- Враг обстрелял промышленное предприятие и улицу рядом с ним в Днепре - трое погибших : Одесский Наблюдатель 00:57
- В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека : Gazeta.ua 00:45
- Российские Ту-95МС нанесли удар по Днепру, ПВО сбила четыре ракеты, остальніые попали, трое погибших : Центр журналистских расследований 00:40
- Ракетные удары по Днепру засняли очевидцы : ОстроВ 00:39
- Российская атака унесла жизни днепрян: Резниченко рассказал о ситуации в области : Dnepr.Info 00:23
- В результате удара по Днепру погиб человек : Антикор.com.ua 00:11
- Попали по промышленному предприятию: первые подробности ракетного удара по Днепру : ВідкритийTV 00:06
- Взрывы в Днепре: официально о погибших и раненых : 5692.com.ua Каменский 00:05
- Враг обстрелял промышленное предприятие и улицу рядом с ним в Днепре - трое погибших : Odessa Online 00:05
- Ракетный удар по Днепру: по меньшей мере 3 человека погибли, 15 - ранены : Depo 00:03
- В результате удара по Днепру погибли люди, есть раненые : ДнепрCity.net 00:03