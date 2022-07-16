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В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека

В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека (11)

Gazeta.ua 2022.07.16 00:45
В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека. Фото: /t.me/svoiKR В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека, 15 получили ранения. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. "Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены.
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2022.07.16 (11)

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