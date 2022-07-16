Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай

После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай (23)

РБК-Україна 2022.07.16 14:16
Суббота 16 июля 2022 14:15 Фото: российские военные (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин Российские военные прекратили хранить боеприпасы на складах из-за наших артиллеристов, которые успешно подрывают их. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. По словам Гайдая, теперь оккупанты начали возить боеприпасы на передовую. "Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось.
ГАЙДАЙ, ОККУПАНТ, БОЕПРИПАСЫ, СКЛАД, АРТИЛЛЕРИСТ, ТЫЛ, Гайдай, Луганск, Украина, Россия
2022.07.16 (23)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022