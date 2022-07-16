После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай (23)

РБК-Україна 2022.07.16 14:16

Суббота 16 июля 2022 14:15 Фото: российские военные (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин Российские военные прекратили хранить боеприпасы на складах из-за наших артиллеристов, которые успешно подрывают их. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. По словам Гайдая, теперь оккупанты начали возить боеприпасы на передовую. "Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось.