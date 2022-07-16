После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай (23)

2022.07.16 (23)2022.07.15 (2) →
- ВСУ заставили врага изменить тактику наступления на Луганщине: "теперь работают "с колес" : Politeka 18:40
- 16 июля 2022, 16:47 Армия РФ перешла на "работу с колес" из-за ударов ВСУ по складам БК : Dialog.ua 17:23
- Оккупанты после взрывов складов работают "с колес" - Гайдай : Новости Донбасса 17:09
- Из-за точных ударов ВСУ по складам рф оккупанты уменьшили количество обстрелов - Гайдай : ПрессОрг24 16:44
- Количество обстрелов на Луганщине уменьшилось, россияне везут боеприпасы сразу на передовую, - Гайдай : Еспресо TV 16:34
- После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику - Гайдай : Front News International 16:32
- Оккупанты боятся хранить оружие на складах и теперь работают "с колес" - Гайдай : Слово і Діло 16:11
- Рашисты стали меньше обстреливать Луганскую область из-за точных попаданий украинских артиллеристов по складам : Odessa Online 16:05
- Оккупанты боятся хранить оружие на складах и начали "работать с колес" : Николаевский центр журналистских расследований 16:01
- Оккупанты боятся артиллеристов ВСУ и больше не хранят боеприпасы на складах - Гайдай : MY.UA 15:46
- Российских обстрелов стало меньше, потому что работает западное оружие - Гайдай : Gazeta.ua 15:45
- Из-за точных ударов ВСУ по складам рф оккупанты уменьшили количество обстрелов - Гайдай : Українські національні новини 15:37
- 16.07.22 15:16 Благодаря высокоточным ударам ВСУ по составам РФ значительно уменьшилось количество обстрелов в Луганской области, - Гайдай : Цензор.Нет 15:32
- Оккупанты боятся артиллеристов ВСУ и больше не хранят боеприпасы на складах - Гайдай : ТСН.ua 15:31
- Войска РФ больше не хранят боеприпасы на складах после точных ударов ВСУ - Гайдай : Новое Время 15:16
- 16 Липня 2022, 14:44 Оккупанты прекратили хранить боеприпасы на складах после успехов украинской артиллерии, - Гайдай : Восточный Вариант 15:14
- "Боятся артиллеристов ВСУ". Армия РФ больше не хранит боеприпасы на складах - Гайдай : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- Из-за уничтожения складов оккупанты в Луганской области начали работать "с колес", - Гайдай : 24 канал 15:00
- Оккупанты доставляют боеприпасы сразу на передовую, так как боятся артиллеристов ВСУ : УНИАН 14:44
- Гайдай: Количество обстрелов со стороны рашистов значительно уменьшилось : ОстроВ 14:39
- Июль, 16 в 14:14 Оккупанты боятся украинских артиллеристов и работают "с колес": ситуация на Луганщине : ICTV Факти 14:36
- После ряда взорванных складов с боеприпасами, оккупанты изменили тактику, - Гайдай : РБК-Україна 14:16
- Россияне боятся хранить оружие на складах и теперь работают "с колес" - Гайдай : Українська правда 13:40