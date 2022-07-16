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16.07.2022 в 15:56 Украина получит от США две батареи комплексов NASAMS (35)

InfoResist.org 2022.07.16 16:00
InfoResist Украина получит от США две батарея зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио НВ". "Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал он. Спикер подчеркнул, что производители систем противовоздушной обороны имеют
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2022.07.16 (35)

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