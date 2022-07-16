В Италии заявили об угрозе поставок вооружения в Украину (18)

Online.ua 2022.07.16 13:06

16 июля, 12:55 Отставка премьер-министра Марио Драги вызвала политический кризис, из-за которого согласованные поставки вооружения Украине оказались на грани срыва. Источник: Politico Поставки вооружений из Италии в Украину оказались под угрозой По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, критики Драги выполняют при Путине его разрушительную работу в Европе. Он призвал парламент не поддерживать вотум недоверия правительству во время