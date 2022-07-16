В Италии заявили об угрозе поставок вооружения в Украину (18)

2022.07.16 (18)2022.07.15 (2) →
- Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, - МИД Италии : 24 канал 18:00
- В Италии предупредили о возможном срыве поставок оружия Украине из-за политического кризиса : World News 17:36
- "Враги Драги делают работу путина": в Риме говорят, их политический кризис может стоить Украине поставок оружия : ПрессОрг24 16:44
- Украина может лишиться поставок оружия - МИД Италии : UATV 16:43
- В Италии предупредили о возможном срыве поставок оружия Украине из-за политического кризиса : Хвиля 16:36
- "Враги Драги делают работу путина": в Риме говорят, их политический кризис может стоить Украине поставок оружия : Українські національні новини 14:37
- "РФ прямо сейчас празднует": отставка Драги может лишить Украину военной поддержки Италии - Politico : Главред 14:35
- Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине - глава МИД Италии : Судебно-юридическая газета 14:28
- Поставки оружия из Италии в Украину оказались под угрозой: в чем причина : Новини Live 14:02
- Политический кризис в Италии может сорвать поставки страной оружия Украине, - Ди Майо : Obozrevatel 14:01
- 16.07.2022 в 13:32 Глава МИД Италии: Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине : InfoResist.org 13:45
- В Италии заявили об угрозе поставок вооружения в Украину : Online.ua 13:06
- Глава МИД Италии: политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине : УП Європейська правда 12:34
- Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, - глава МИД Италии : Еспресо TV 12:34
- Поставки оружия Украине теперь под угрозой: о чем говорит заявление МИД Италии : Комментарии.UA 12:32
- Поставки оружия Украине из Италии оказались под угрозой: что произошло : РБК-Україна 12:31
- Глава МИД Италии: политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине : Українська правда 11:40
- В Эстонии сформирована новая коалиция. Кая Каллас останется премьером : ЛІГАБізнесІнформ 07:37