РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут (20)

2022.07.16 (20)2022.07.15 (12) →
- Шойгу заявил о планах наступления оккупантов "на всех операционных направлениях" : Хвиля 13:36
- Войска РФ, вероятно, выходят из "оперативной паузы" - Институт изучения войны : Судебно-юридическая газета 13:29
- Июль, 16 в 12:22 Россияне выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе - ISW : ICTV Факти 12:36
- Россияне пойдут в наступление в течение трех суток, пауза закончилась - аналитики рассказали о направлениях : Українці 11:24
- Российские оккупанты пытаются возобновить наступление на Донбассе - ISW : Патриот Днепра 10:37
- 16.07.2022 09:56 Названы сроки наступления оккупантов на Донецкую область : ДонПресс 10:03
- Россияне выходят из оперативной паузы и возобновляют наступление на Донбассе, - ISW (МАПА) : DsNews 10:03
- "Выходят из оперативной паузы": в ISW назвали направления, где оккупанты восстанавливают наступление : Новини Live 10:02
- Ближайшие 72 часа начнутся ожесточенные бои: в США назвали направление : Комментарии.UA 10:02
- 09:14 16/07/2022 ISW предполагает, что россияне выходят из "оперативной паузы" : ГолосUA 09:46
- ВСУ успешно отражают атаки РФ на Донбассе после отхода из Лисичанска - разведка Британии : Комета-Кропивницкий 09:20
- Оккупанты выходят из оперативной паузы на Донбассе - ISW : ТСН.ua 09:01
- ВСУ успешно отражают атаки РФ на Донбассе после отхода из Лисичанска - разведка Британии : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Институт изучения войны: оккупанты, вероятно, выходят из "оперативной паузы" : ПрессОрг24 07:44
- Планы врага. Зачем РФ брала паузу в атаках на Донбассе, чего ждать дальше и какие сценарии войны обсуждают в мире : Новое Время 07:31
- Институт изучения войны: оккупанты, вероятно, выходят из "оперативной паузы" : Українські національні новини 06:37
- Войска РФ готовятся к наступлению после паузы, названы главные направления, - ISW : РБК-Україна 05:31
- Российские войска, вероятно, выходят из "оперативной паузы" - Институт изучения войны : УНИАН 05:14
- Возобновляют наступление на Донбасс. Оккупанты выходят из "оперативной паузы" - ISW : Новое Время 05:01
- ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе : Українська правда 04:40