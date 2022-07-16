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РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут

РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут (20)

Kramatorsk.info 2022.07.15 10:46
Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. В то же время, пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено. Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут. Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.
СЛАВЯНСК, БАХМУТ, НАСТУПЛЕНИЕ, АТАКА, ПАУЗА, ОККУПАНТ, Россия, Донецк, Украина
2022.07.16 (20)

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