РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут (20)

Kramatorsk.info 2022.07.15 10:46

Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. В то же время, пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено. Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут. Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.